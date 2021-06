James Bullard, der Präsident der St. Louis Fed, schlug heute in einer Rede einen hawkischen Ton an und löste damit deutliche Bewegungen an den Gold- und USD-Märkten aus. Bullard bestätigte, dass der Punkt auf dem neuesten Dot Plot auf eine Zinsanhebung Ende 2022 hinweist, früher als der Median. Er sagte, dass die Fed bereit sein sollte, politische Anpassungen vorzunehmen, um die Inflation wieder in Richtung des Ziels zu drücken und dass er besorgt sei, dass die US-Notenbank den bereits heißen Immobilienmarkt ...

