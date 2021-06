In einem Interview mit CNN sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Jared Bernstein, am Freitag, dass man über die Inflation genauso besorgt sei wie zuvor. Bernstein merkte weiter an, dass er immer noch "sehr überzeugt" ist, dass sich der Anstieg der Inflation als vorübergehend erweisen wird. Reaktion des Marktes Diese Äußerungen scheinen keinen ...

