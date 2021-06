Hamburg (ots) - Eine schöne und gepflegte Haut macht Eindruck. Nicht umsonst besuchen viele Prominente oder Personen des öffentlichen Lebens regelmäßig das Kosmetikstudio, um sich bei der Hautpflege unterstützen zu lassen. Denn gute Pflege ist gar nicht so einfach. Nicht alle Stoffe sind für den eigenen Körper gut verträglich und manche Hauterkrankungen benötigen professionelle Unterstützung, damit sie langfristig behandelt werden können.Gerade wenn Sie auf der Suche nach "Microneedling Barmbek & Winterhude (https://kosmetik-atelier-hamburg.de/microneedling/)" sind, haben Sie mit dem Kosmetik Atelier Hamburg den goldrichtigen Partner gefunden.Das Team des Kosmetik Ateliers in Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, Kundinnen und Kunden individuell zu beraten und eine genau passende Behandlung für jedes Bedürfnis zu erstellen.Das Angebot des Kosmetik Ateliers in Hamburg ist vielfältig, um auch wirklich jedem Wunsch der Kundinnen und Kunden gerecht werden zu können. Während im Verkauf die Herstellung und Zusammenstellung von individueller (Natur-) Kosmetik im Vordergrund steht, bietet Beas Studio eine umfassende Palette an Behandlungspaketen an.Es gibt verschiedene Konzepte, um auf die Unterschiedlichkeit der Haut zu reagieren. Für sehr unreine oder unruhige Haut etwa bietet das Kosmetikstudio ein "Clear Skin Concept" an. Für alle, die sich eine Antiaging Behandlung wünschen, ist das "Skin Rejuvenation Concept ratsam".Es gibt aber auch Programme für die Entspannung der Haut und für ein vitaleres Hautkonzept. Darüber hinaus kümmert sich das Kosmetik Atelier auch um den restlichen Körper und bietet Behandlungen zum Bodyforming an. Und wer demnächst in den Urlaub fährt oder etwas mehr Haut zeigen möchte, für den ist vielleicht das sogenannte "Hairless Concept" genau das Richtige.Die sogenannte Hautsprechstunde, die jeder Behandlung vorangeht, kann aktuell sogar online oder telefonisch stattfinden. Hierbei werden die Wünsche der Kundinnen und Kunden genau angehört und darauf abgestimmte individuelle Pflegekonzepte entwickelt. Die drei Säulen des Kosmetik Ateliers stehen im Zentrum jeder Beratung. Dazu gehören die Optimierung der Hautversorgung von außen, die Verbesserung des Säure-Base-Haushaltes des Körpers und eine Optimierung der Zellversorgung von innen.Inhaberin des Kosmetik Ateliers Hamburg ist Bea von Schilgen, die inzwischen auch über die Stadtgrenzen von Hamburg hinaus als Spezialistin für Anti-Aging bekannt ist. Nachdem sie zunächst BWL studierte, arbeitete sie jahrelang in der Produktentwicklung der Kosmetikbranche. Diese Erfahrung nahm die Expertin schließlich mit und absolvierte eine Ausbildung als Heilpraktikerin. Mit den neu erworbenen Kenntnissen und ihren umfassenden Erfahrungen, die auch den medizinischen Bereich betreffen, gründete sie schließlich das Kosmetik Atelier in Hamburg. Hier haben sie und ihr Team es sich zur Aufgabe gemacht, Hautprobleme individuell, maßgeschneidert und zielgerichtet zu behandeln. Die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden steht dabei an erster Stelle.Das Kosmetik Atelier Hamburg freut sich über Anfragen aller Art, um den Wünschen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden.Weitere Information, nicht nur zum Thema "Microneedling Barmbek & Winterhude", erhalten Sie unter https://kosmetik-atelier-hamburg.de/Pressekontakt:Bea von Schilgen040.270 66 66info@kosmetik-atelier-hamburg.deOriginal-Content von: Kosmetik Atelier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156626/4946030