Sanner verzeichnet für das Jahr 2020 einen Rekordumsatz von rund 98 Mio. Euro - ein Plus von beinahe 15 %. Dieses Wachstum ist auch auf die Corona-bedingte Nachfrage zurückzuführen. Beim Hersteller von Medizintechnikprodukten und pharmazeutischen Verpackungen geht man auch in den kommenden Jahren von einem stetigen Wachstum aus: Dieses Jahr soll der Umsatz bereits mehr als 100 Mio. Euro erreichen. Nach einem überdurchschnittlich erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 sind die Prognosen auch für die kommenden Jahre positiv: "Gerade unsere Entwicklungen in den Bereichen intelligente Medizinprodukte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...