(shareribs.com) Hartford 18.06.2021 - Im US-Bundesstaat Connecticut wird Cannabis künftig legal sein. Der Bundesstaat ist damit der nächste Ostküstenstaat, der diesen wichtigen Schritt geht. In Connecticut wurde im Senat am Donnerstag ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis verabschiedet. In dem Bundesstaat wird es damit ab dem 1. Juli für Personen über 21 Jahren legal, eineinhalb Unzen Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...