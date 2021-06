EPNE und Leag entwickeln gemeinsam den Energiepark "Bohrau" mit einer 400 Megawatt Photovoltaik-Anlage, die jenseits des EEG finanziert wird. Zur Rekultivierung des Tagebaus Jänschwalde planen sie einen weiteren 40 Megawatt Solarpark in unmittelbarer Nähe.EP New Energies (EPNE) und Leag haben am Freitag große Photovoltaik-Pläne für die Lausitz verkündet. Die beiden Unternehmen planen derzeit gemeinsam den Energiepark "Bohrau", der aus einem 100 Megawatt Windpark und zwei Photovoltaik-Kraftwerken bestehen soll. So sei in der Nähe von Forst der Bau einer Photovoltaik-Anlage mit 400 Megawatt geplant, ...

