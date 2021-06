(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.06.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen und folgen damit dem breiten Markt nach unten. Der Hexensabbat sorgt in Frankfurt und in New York für fallende Kurse. Der DAX korrigiert um 1,6 Prozent auf 15.476 Punkte, belastet von Henkel, Daimler und Infineon Technologies. Vonovia können leicht zulegen. Der MDAX rutscht um 0,5 Prozent ...

