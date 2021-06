Der Dow Jones Industrial sackt im frühen Handel am Freitag um 1,25 Prozent auf 33 400,31 Punkte ab.New York - Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien herrscht an der Wall Street Mollstimmung. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel am Freitag um 1,25 Prozent auf 33 400,31 Punkte ab. Der US-Leitindex steuert damit auf den fünften schwachen Handelstag in Folge und einen Wochenverlust von rund 3 Prozent zu. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 verlor 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...