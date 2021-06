Paris (www.anleihencheck.de) - Es ist so weit: Am Mittwoch vermeldete die US-Notenbank FED eine vorsichtige Abkehr von der expansiven Geldpolitik, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Bis Ende 2023 könnten zwei Zinsschritte nach oben erfolgen. Auch hätten die Notenbanker über Tapering, also das langsame Auslaufen der Aufkaufprogramme für Anleihen, gesprochen. Dass der Euro unmittelbar nach Bekanntgabe der Details der neuen Marschrichtung der US-Geldpolitik im Vergleich zum Dollar abgewertet habe, sei keine allzu große Überraschung. Schließlich würden US-Anleihen im Zuge steigender Zinsen wieder deutlich an Attraktivität gewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...