Paris (www.anleihencheck.de) - Na toll, alles wird teurer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Beim letzten Tankstopp hätten die Analysten schon wieder tiefer in die Tasche greifen müssen. Und beim ersten Restaurantbesuch seit vielen Monaten habe der Kaffee auch nicht mehr das gekostet, was er früher mal gekostet habe. Ganz zu schweigen vom Dämmmaterial, das den Analysten ihr Handwerker besorgt habe. 30 Prozent Preisaufschlag. Das sei ja super. Nur beim Gehalt bleibe alles beim Alten. ...

