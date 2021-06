EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

18.06.2021 / 17:45 CET/CEST

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates wurde die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 38.50% der ausstehenden Aktien. Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Mario G. Giuliani, Dr. Rudolf Lanz und Dr. Stella X. Xu wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ebenfalls bestätigten die Aktionäre die Wahl von Frau Dr. Elaine V. Jones als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022. Neben dem bestehenden Mitglied Mario G. Giuliani wurden neu Dr. E. Jones und Dr. S. Xu in den Vergütungsausschuss gewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Weiter stimmte die Generalversammlung einer Nennwertrückzahlung von CHF 12.50 pro Aktie zu. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 9. September 2021. Letztmals am 6. September 2021 werden die Namenaktien mit Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt (ab 7. September 2021 ohne, ex-Datum). Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com. Profil der HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN). Disclaimer Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten dar. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35ff FIDLEG oder Wertpapierprospekt im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes dar. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HBM Healthcare Investments AG wurden nicht gemäss den Vorschriften der U.S. amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Einige der zitierten Informationen stammen aus externen Quellen, die HBM als zuverlässig erachtet. HBM kann die Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit solcher Daten und Informationen, die von Dritten erhalten wurden, nicht garantieren oder dafür verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Diese Daten können sich mit den Marktbedingungen ändern.

