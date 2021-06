In einem Interview mit CNBC am Freitag erklärte der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, dass die hawkishe Tendenz des FOMC auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass sich die Wirtschaft in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt habe, so Reuters. Weitere Zitate "Das FOMC wurde in den letzten Monaten positiv überrascht." "Die jüngsten Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...