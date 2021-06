Der EuroStoxx50 schliesst am Freitag mit einem Minus von 1,80 Prozent bei 4083,37 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am grossen Verfalltag deutlich eingeknickt. Der EuroStoxx50 schliesst am Freitag mit einem Minus von 1,80 Prozent bei 4083,37 Punkten. Am Vortag war der Leitindex der Eurozone noch auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 gestiegen. Damit ergab sich für den EuroStoxx ein Wochenverlust von rund einem Prozent. An den wichtigsten Länderbörsen waren die...

Den vollständigen Artikel lesen ...