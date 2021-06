Step Repeat bietet All-Star-Talente, darunter den Star-Stylisten und Kostümdesigner Johnny Wujek als Moderator sowie die weltweit bekannte Star-Stylistin Nicole Chavez, den Star-Friseur Andrew Fitzsimons und die CEO und Gründerin von Fashion Bomb Daily, Claire Sulmers.

Glamhive und Mary Kay Global Design Studio kündigen heute Step Repeat an, die allererste Style-Show auf TikTok. Step Repeat ist ein fünfwöchiger Stilwettbewerb und Mentorenprogramm, bei dem Garderobenstylisten, Visagisten und Friseure weltweit im schnelllebigen Umfeld von TikTok gegeneinander antreten, um ihren Geschäftserfolg voranzutreiben. Der internationale Wettbewerb steht allen offen und geht am 22. Juni auf TikTok live.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210618005475/de/

CEO Founder of Glamhive (Step Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

Die Community von TikTok wächst seit Beginn der Pandemie in einem unglaublichen Tempo und täglich werden auf der Plattform einzigartige neue Talente entdeckt. Die Ehrgeizigsten setzen ihre Popularität in Geschäftsmöglichkeiten um und verwandeln Unterhaltung in Unternehmertum, eine Denkweise, die sowohl von Glamhive als auch von Mary Kay unterstützt und gelobt wird, insbesondere jetzt, da sich die Welt einer "neuen Normalität" öffnet und viele neue Karrieren einschlagen.

Beide Unternehmen glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, Talente von etablierten bis zu noch zu entdeckenden Stars zu versammeln, um ihnen bei der Entwicklung ihrer persönlichen Marken zu helfen, einem der Schlüssel zur Stilbranche und zum unternehmerischen Erfolg. Daher kündigen sie Step Repeat an, den allerersten globalen Stilwettbewerb auf TikTok, der den Gewinnern wöchentlich Struktur, Anerkennung und Belohnungen verleiht.

Glamhive und das Mary Kay Global Design Studio haben sich zusammengetan, um Step Repeat als globale Bühne zu schaffen, die allen offen steht, die auf der internationalen Bühne explodieren und für ihre unglaublichen Talente in den Bereichen Garderobe, Make-up und Haarstyling bekannt werden möchten.

Jede Woche kündigt der Moderator von Step Repeat, Johnny Wujek (Prominente Kunden: Katy Perry und Mariah Carey), eine themenbasierte Herausforderung an, und TikTok-Benutzer werden ihre beste Garderobe, ihr bestes Make-up oder ihren besten Frisuren-Look für dieses Thema kreieren. Die Videos enthalten den benutzerdefinierten Sound der Show, "Step Repeat", den Hashtag stepandrepeat und den Hashtag, der mit jeder Herausforderung verbunden ist, sodass alle Beiträge von den Jurys der Show gefunden werden können.

Die prominenten Juroren der Show, Nicole Chavez (zu den prominenten Kunden gehören: Scarlett Johansson, Kristen Bell und Catherine Zeta-Jones), Claire Sulmers (CEO und Gründer des Medien- und E-Commerce-Unternehmens Fashion Bomb Daily) und Andrew Fitzsimons (Prominente Kunden sind: The Kardashians) werden die besten Looks aus der ganzen Welt duellieren und ihre Stimmen für die Gewinner in jeder Kategorie abgeben. Darüber hinaus wird die Show besondere Gäste beinhalten, die Überraschungsduette spielen. TikToker können im Duett Looks kombinieren und ihre Lieblingsteilnehmer anfeuern.

Am Ende jeder Herausforderung gibt Gastgeber Johnny Wujek den Gewinner in jeder Kategorie bekannt: Garderobe, Make-up und Haare. Jeder Gewinner erhält einen Geldpreis und eine einstündige Mentoring-Sitzung mit einem der 19 Branchenführer, der sich als Mentor zur Verfügung stellt.

Am Ende der fünf Wochen wird Step Repeat in jeder Kategorie einen Gesamtsieger bekannt geben, der die Besten in Sachen Garderobe, Make-up und Haar basierend auf Einsendungen aus der ganzen Welt krönt.

Stephanie Sprangers, CEO Gründerin von Glamhive (Step Repeat Co-Creator)

"Unser Ziel ist Inklusivität Chancen. Jeder kann mitmachen. Jeder kann gewinnen. Und die Gewinner haben die Möglichkeit zu einem Gespräch, das wirklich lebensverändernd sein könnte das begeistert alle am meisten."

Sprangers ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Glamhive, dem Online-Service für persönliches Styling, der erfahrene persönliche Stylisten/-innen und Make-up-Künstler/-innen direkt aus Hollywood und von Instagram rekrutiert für jedermann zugänglich macht. Unter der Führung von Sprangers hat Glamhive eine proprietäre Software entwickelt, die es Stylisten ermöglicht, Kunden durch ein Styling-Erlebnis zu führen, das zu 100 online ist, was bedeutet, dass Menschen mit Stylisten überall auf der Welt zusammenarbeiten können.

Johnny Wujek, Promi-Stylist und Kostümbildner (Step Repeat-Moderator)

"Step and Repeat wird so ein Fest der Kreativität und Innovation sein. Ich kann es kaum erwarten, all den globalen Glamour mitzuerleben, den die Welt zu bieten hat."

HBO Max legendärer Kostümdesigner und Stylist Wujek zeichnet sich durch Styling für jeden Streifen aus. Von Massen-Glam (Kim Kardashian) über kantig-cool (Kate Mara) bis hin zu ausgefallenem Pop (Katy Perry) sind seine Stile ikonisch, da er zu einem der gefragtesten Stylisten der Welt geworden ist.

Nicole Chavez, Celebrity Stylist (Step Repeat Judge)

"Ich freue mich, Kreative wie mich zu ermutigen und zu unterstützen, während wir alle lernen, uns in der postpandemischen Welt zurechtzufinden, in der sich das reale Leben mit dem Digitalen vermischt hat, um unsere Karrieren voranzubringen."

Chavez ist aktuell eine der gefragtesten Stylisten/-innen. Zu ihren Kundinnen zählen A-Prominente wie Kristen Bell, Rachel Bilson, Jessica Simpson, Scarlett Johansson, Catherine Zeta-Jones und viele andere. Zahlreiche Publikationen haben ihre Arbeiten abgedruckt, darunter W, InStyle und Harper's Bazaar

Andrew Fitzsimons, Promi-Hairstylist (Step Repeat Judge)

"Ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet, angefangen in Dublin, dann in Paris und New York. Als jemand, der mit 13 Jahren die Schule verlassen hat und sich schon immer für die Künste interessiert hat, werde ich wirklich nach jemandem mit einer großartigen Persönlichkeit suchen. Jemand, der aufgeschlossen ist das ist ein großer Teil des Verkaufs Ihres Talents, denn Sie müssen mit Ihrer Persönlichkeit das Eis brechen."

Fitzsimons ist ein international renommierter Hairstylist für Prominente. Zu seinen Kunden gehören Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Shay Mitchell, Ashley Graham, Joan Smalls und mehr. Seine Arbeit wurde in Vogue, Harper's Bazaar, ELLE und Dutzenden mehr vorgestellt.

Claire Sulmers, CEO und Gründerin von Fashion Bomb Daily (Step Repeat Judge)

"Ich freue mich sehr, Teil dieses revolutionären Wettbewerbs zu sein und weiterhin ein Vorkämpfer für Vielfalt und Inklusion in der Mode zu sein!"

Sulmers ist CEO und Gründer von FashionBombDaily.com, einem Medien- und E-Commerce-Unternehmen. Ihre Pionierarbeit leitete eine neue Welle des digitalen Journalismus ein, die eine unterversorgte Gemeinschaft von Afroamerikaner- und Latino-Liebhabern nährte und anheizte, die mehr über eine Marke aus der Kultur erfahren wollten. Neben der Entwicklung und Regie von Inhalten für Fashion Bomb Daily und seine Partnerseiten hat Sulmers umfangreiches Stylewriting für andere Plattformen durchgeführt, darunter Vogue Italia, Vogue Paris und das ESSENCE Magazine.

MENTOREN:

Zu den Mentoren gehören prominente Stylisten und Maskenbildner, die mit den größten Namen in Hollywood und darüber hinaus zusammenarbeiten, darunter Angelina Jolie, Serena Williams, Carolyn Murphy, Naomi Watts, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Kristen Stewart, Matthew McConaughey und mehr. Einige der anderen großen Namen in den Bereichen Kostümdesign, Medien und Risikokapital, die als Mentoren dienen, sind:

PROMI-STYLISTS

Meg Chapman Jordan LaValle, The Closet Files

Kesha McCleod, Visueller Architekt/Stylist/Autor

Janelle Miller, Promi-Stylist

Tara Swennen, Promi-Stylist

Sonia Young, Promi-Stylist

Jennifer Rade, Promi-Stylist

PROMI-MAKE-UP-ARTISTS

Quinn Murphy, Promi-Make-up-Artist

Mary Wiles, Promi-Make-up-Artist

PROMI-HAIRSTYLISTS

Laura Rugetti, Promi-Hairstylist und Inhaberin von The Beauty Can

Larry Sims, Promi-Hairstylist

Quentin Thrash, Promi Friseur und Herrenmode Designer

Sheridan Ward, Promi-Hair Artist

KOSTÜMDESIGN

Mandi Line, Kostümbildnerin

MEDIEN

Pandora Amoratis, US-Style Director, Daily Mail

Alexis Bennett, Commerce Writer, Vogue-Magazin

Kelsey Stiegman, Senior Style Editor, Seventeen

Brian Underwood, Beauty Director, Oprah Daily

UNTERNEHMERINVESTOREN

Carrie Colbert, General Partner, Curate Capital

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.glamhive.com/tiktok.

Über Glamhive

Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte. Die Online-Styling-Erfahrung bietet allen, die über eine WLAN-Verbindung verfügen, Zugang zu Stylisten/-innen und deren individueller Unterstützung dabei, die beste Version ihrer selbst zu sein. Die Glamhive-Plattform ist eine nahtlose End-to-End-Plattform, mit der Stylisten/-innen ihr Netzwerk und ihr Geschäft ausbauen können zu 100 virtuell.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor über 58 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Schönheit und in die Herstellung modernster Hautpflege, Farbkosmetik und Düfte und arbeitet mit Organisationen aus der ganzen Welt zusammen, um eine positive soziale Wirkung zu erzielen. Das Mary Kay Global Design Studio ist die hauseigene Kreativagentur, die als kreativer Inkubator für die Mode-, Designer- und Influencer-Kooperationen und Branding-Kampagnen von Mary Kay dient, um Produkt- und Verpackungsdesign sowie verbraucherorientierte digitale Innovationen zu verändern. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210618005475/de/

Contacts:

Stephanie Sprangers, Gründerin und CEO, Glamhive

stephanie@glamhive.com

+1.206.851.0446