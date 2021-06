Lugano (ots) - Am 18. Juni 2021 hat die Delegiertenversammlung den Vorstand des Schweizer Casino Verbandes SCV neu gewählt. Als Präsident wurde Nationalrat Dr. Gerhard Pfister und als Vizepräsident Nationalrat Laurent Wehrli gewählt sowie weitere 8 Vorstandsmitglieder. Der bisherige Präsident Dr. Beat Vonlanthen tritt nach 4 Jahren auf Ablauf der Amtsdauer zurück. Der SCV dankt ihm für sein grosses Engagement für die Schweizer Casinobranche.Die Delegiertenversammlung im Casinò Lugano wurde vom bisherigen Präsidenten Dr. Beat Vonlanthen geleitet. In seine Amtszeit fielen das neue Geldspielgesetz, das vom Volk mit grosser Mehrheit angenommen wurde, und die erfolgreiche Einführung der Schweizer Online Casinos.Neben dem neuen Präsidenten und dem neuen Vizepräsidenten wurden die unten aufgeführten Mitglieder in den Vorstand des Schweizer Casino Verbandes gewählt. Der neue Vorstand tritt sein Amt per sofort an.Jérôme Colin (Directeur Général Casino Barriére de Montreux), neuGuido Egli (VR-Präsident Grand Casino Luzern), bisherMichele Marinari (Direktor Casinò Mendrisio), bisherDominik Racic (Geschäftsleitung ACE Casino Holding AG, VR Casino Bad Ragaz), neuEmanuele Stauffer (VR-Präsident Casinò Lugano), neuDr. Gert Thoenen (Vizepräsident Grand Casino Basel), bisherDr. Christoph Thurnherr (VR-Präsident Grand Casino Baden), neuUeli Winzenried (VR-Präsident Casino Bern und Neuchâtel), bisherDer Schweizer Casino Verband vertritt die Schweizer Casinobranche. Die 21 Schweizer Spielbanken bieten rund 2500 Arbeitsplätze an und sind ein bedeutender volkswirtschaftlicher Faktor. Die Casinos haben seit ihrer Eröffnung 2002/03 Abgaben von über CHF 7 Milliarden hauptsächlich an die AHV geleistet.Pressekontakt:Nationalrat Dr. Gerhard Pfister, Tel. 079 334 12 30Nationalrat Laurent Wehrli, Tel. 079 221 80 62Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino Verband, Tel. 079 279 39 62friedrich@switzerlandcasinos.chOriginal-Content von: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003054/100872937