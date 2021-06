Investoren fällt es manchmal schwer, in Aktien einzusteigen, nachdem sie gestiegen sind, besonders wenn sie in nur wenigen Jahren auf ein Vielfaches ihres Aktienkurses gestiegen sind. Aber erfahrene Investoren wissen, dass ein starker Anstieg des Aktienkurses in der Vergangenheit ein Zeichen für Qualität ist. Vor diesem Hintergrund haben wir drei Mitarbeiter von The Motley Fool gebeten, ihre Lieblings-Tech-Aktien zu nennen, die das Zeug haben, zum Mond zu fliegen (und vielleicht darüber hinaus). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...