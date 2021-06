In unserem heutigen Interview konnten wir befragten wir Dr. Thomas Gutschlag, CEO der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76), . Ein in der Vergangenheit durchaus kritisch beäugtes Unternehmen, das in der Pandemie Weitblick bewiesen hat und eigentlich alles richtig machte: Ölpreise durch Forwardverkäufe im Vorfeld abgesichert. Chancen zerbombter Aktien aus dem Rohstoffsektor erkannt und genutzt. Und jetzt profitiert man von steigenden Ölpreisen. Und deshalb freuen wir uns besonders über die Ausführungen unseres Gesprächspartners: Herr Dr. Gutschlag, die Deutsche Rohstoff AG ist gut ins laufende ...

