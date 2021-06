DJ Energeek - Das Solar Panel mit Mietertrag - Mit Energeek Panels ist es möglich, Mieterträge zu generieren und die Energiewende voranzutreiben

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug (pts001/19.06.2021/09:15) - Mit den neuen Energeek Solar Panels der Firma CES Cleantech Energy Systems GmbH mit Hauptsitz in Zug, in der Schweiz, ist es ab sofort möglich, passives Einkommen durch Mieterträge zu generieren und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben. Energeek steht für das innovative Geschäftsmodell, an weltweit nachhaltigen Cleantech Projekten teilzunehmen und dadurch erneuerbare Energien zu fördern.

Stromproduktion ohne eigenes Dach

Für den Erwerb der Energeek Solar Panels ist es nicht notwendig, eine eigene Immobilie zu besitzen, denn jeder Kauf beinhaltet zusätzlich interessante Mieterträge, mit denen Sie direkt passives Einkommen generieren. Dies geschieht durch Vermietung an Ihr Wunschprojekt. Die Projekte werden kontinuierlich weiterentwickelt und neue Konzepte entwickelt. Ferner haben Sie als Kunde auch immer die Möglichkeit eigene Projekte einzureichen.

Natürlich ist auch ein All-Risk-Versicherungsschutz inklusive Ertragsausfall mit inbegriffen.

Die von Cleantech verwendete Software gewährt präzise, wirtschaftliche Berechnungen, einen nachhaltigen Betrieb und eine zuverlässige Verwaltung der Energeek Solar Panels.

Eine Installation erfolgt durch zertifizierte Solarpartner und die jährlichen Mieterträge pro Panel von durchschnittlich 53 bis 88 Euro werden dem Eigentümer automatisch gutgeschrieben.

Die garantierte Mindestlebensdauer eines Panels beträgt dabei 30 Jahre, wobei die erwartete Lebensdauer der Panels und auch des gesamten Cleantech Projektes bei weit über 50 Jahren liegt.

Dabei kann der Käufer die Energeek Solar Panels zusammen mit dem Mietvertrag jederzeit an die Cleantech Energy Systems oder an Dritte zurück- respektive weiterverkaufen ohne einen Wertverlust hinnehmen zu müssen. Denn die Betreibergesellschaft investiert mit ihrer Marge in den technischen Erhalt und Ersatz der Energeek Solar Panels.

Hinzu kommt, dass die Energeek Solar Panels problemlos an nachfolgende Generationen verschenkt oder vererbt werden können.

Über Cleantech Energy Systems Cleantech Energy Systems möchte klimaneutrale Energiegewinnung für alle zugänglich machen und befasst sich mit erneuerbaren Energien und nachhaltigen Energie-Lösungen.

Das langjährige technische Know-how, auch bei der Umsetzung und der Zusammenarbeit mit qualifizierten Partnern, bildet die nicht nur die Grundlage für viele, innovative und umweltfreundliche Projekte, sondern ebenso für das Energeek-Modell, welches es dem Einzelnen ermöglicht klimaneutralen Strom zu produzieren und gleichzeitig passive Einkommen aus Mieterträgen zu schöpfen.

(Ende)

Aussender: CES Cleantech Energy Systems Ansprechpartner: Info Tel.: +41 44 586 37 84 E-Mail: info@cleantech-energy-systems.org Website: www.cleantech-energy.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210619001 ]

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2021 03:16 ET (07:16 GMT)