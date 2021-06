Barrick Gold (WKN: 870450) gehört zu den größten Gold- und Bergbauunternehmen der Welt. Infolge der Finanzkrise 2008 geriet der Konzern in Schwierigkeiten. Zuvor war der Goldpreis viele Jahre stark gestiegen, sodass Barrick Gold auch Projekte annahm, die rückblickend zu hohe Investitionen erforderten. Die Folge: In der Wirtschaftskrise und mit einem ab 2011 sinkenden Goldpreis häuften sich hohe Verluste an und die Verschuldung stieg bedrohlich. Barrick Gold benötigte Jahre, um sein Geschäft zu konsolidieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...