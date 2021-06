Hast du in letzter Zeit die Finanznachrichten gelesen? Wenn ja, dann weißt du, was die Fachleute sagen: Ein Crash/Korrektur an der Börse steht bevor. Igitt! Die Wahrheit ist, dass Korrekturen an der Börse ein normaler Teil des Investitionszyklus sind. Wie unser Kollege Sean Williams schreibt: "In den letzten 60 Jahren gab es keinen Bärenmarkt, der nicht mindestens einmal innerhalb von drei Jahren nach dem Tiefpunkt zwischen 10 % und 19,9 % korrigiert hat. Wir sind jetzt mehr als 14 Monate vom Tiefpunkt ...

