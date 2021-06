Die chinesischen Behörden haben am Sonntag den in der Provinz Sichuan ansässigen Krypto-Minern den Zugang zum Stromnetz entzogen. Inzwischen stehen rund 90 Prozent der Mining-Kapazitäten des Landes unter Druck. Damit haben die Miner in der Provinz Sichuan im Südwesten der Volksrepublik China nicht gerechnet. Sie hatten sich wegen der dort in großen Mengen verfügbaren Elektrizität aus Wasserkraft relativ sicher gefühlt, zumindest nicht so bald zu jenen zu gehören, denen der Strom abgedreht würde. Kurze Warnfrist lässt Minern keine Zeit für Manöver Es kam anders. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...