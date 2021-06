NIO und US-Elektroautobauer Tesla kämpfen in China derzeit um Marktanteile. Doch auch wenn Tesla aktuell NIOs Hauptkonkurrent ist, betrachtet CEO William Li die noch kommenden Konkurrenten als die größte Bedrohung für den chinesischen Autobauer.? Tesla aktuell NIOs Hauptkonkurrent? NIO will sich beim Service abheben - Tesla in China unter Druck? Konkurrenz auch durch traditionelle Autobauer und TechnologiegigantenChina ist der größte Automarkt der Welt und schon heute der weltweit ...

