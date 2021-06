DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/19. und 20. Juni 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Daimler will Wechsel zum E-Auto beschleunigen

Nach Audi strebt auch Daimler einen schnelleren Umstieg auf die Elektromobilität an als bisher vorgesehen. Der vor zwei Jahren beschlossene Zeitplan eines Ausstiegs aus der Verbrennertechnologie bis zum Jahr 2039 sei inzwischen das "konservativste Szenario" im Unternehmen, sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Daimler schaue sich verschiedene Szenarien an, die progressiver seien. Im Laufe des Jahres will der Daimler-Chef ein "Strategie-update" zu dem Thema geben.

Kommunale RWE-Aktionäre würden sich gegen Übernahme stemmen

Der Energiekonzern RWE könnte sich für den Fall einer feindlichen Übernahmeattacke der Unterstützung seiner kommunalen Aktionäre sicher sein. "Wir als Ankeraktionär sehen uns auch als Schutz für RWE vor einer Übernahme", sagte Günther Schartz, der Vorsitzende des Verbandes der kommunalen Aktionäre im Rheinland (VKA) dem Handelsblatt. "Die kommunalen Aktionäre haben ein Interesse daran, dass RWE selbstständig bleibt."

Boehringer gegen Aufhebung von Patenten

Mit Blick auf die aktuelle Debatte über Impfstoffpatente warnt der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim davor, das geistige Eigentum von Unternehmen anzutasten. "Wenn wir große Summen in die Entwicklung eines Medikaments investieren, braucht es den Patentschutz, um diese Ausgaben zu refinanzieren", sagte Finanzvorstand Michael Schmelmer der Börsen-Zeitung im Interview.

June 21, 2021

