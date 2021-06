EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Genf, Schweiz, 21. June 2021 - - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100 (Aviptadil) sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute bekannt, dass alle Tagesordnungspunkte seiner gestrigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre mit großer Mehrheit (mit über 90%) des anwesenden Kapitals angenommen wurden.

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in Zusammenhang mit der andauernden Coronavirus-Pandemie fand die ordentliche Generalversammlung gemäss den Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Anwesenheit von Aktionären, Vertretern sowie Dritten statt. Die Aktionäre stimmten über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab, der insgesamt 1.404.708.594 Aktien oder 41,54 % der insgesamt ausgegebenen Aktien vertrat.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Relief, kommentierte: "Wir sind unseren Aktionären für ihr Vertrauen und ihren Glauben an die Zukunft von Relief dankbar. Ich möchte Patrice Jean und Paolo Galfetti herzlich im Verwaltungsrat von Relief willkommen heißen. Beide bringen ein Höchstmaß an biopharmazeutischer Erfahrung mit, die für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein wird, wenn es seine Pipeline und sein Geschäft weiter ausbaut. Als Teil dieses Wachstums freuen wir uns darauf, AdVita und APR bald in unser Unternehmen zu integrieren, und planen, auch in der Zukunft zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen."



TAGESORDNUNGSPUNKTE:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts, des gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und des Konzernabschlusses für das Jahr 2020, sowie des gesetzlich vorgeschriebenen Berichts der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Beschlussfassung über die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Geschäftsleitung

7.1 Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats

7.2 Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats - Dr. Patrice P. Jean und Paolo Galfetti

7.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

7.4 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.6 Wiederwahl der Revisionsstelle



Die Generalversammlung genehmigte den Geschäftsbericht, den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr.

Die Generalversammlung beschloss, den Verlust für das Jahr 2020 in Höhe von CHF 20.009.867 vorzutragen.

Die Generalversammlung entlastete die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung genehmigte die Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 11.250.000,00 auf CHF 16.850.000,00 und des bedingten Kapitals von CHF 2.533.413,33 auf CHF 15.630.000,00.

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung genehmigte zur Vergütung seiner Mitglieder für den Zeitraum ab der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 einen Höchstbetrag von CHF 1.500.000 (beinhaltet sowohl feste als auch variable Vergütung, einschliesslich Aktienoptionen und anderer Vergütungsbestandteile, jedoch keine Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers) und eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.000.000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung bestätigte die Wiederwahl: (i) der Mitglieder des Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (ii) der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (iii) des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju), (iv) des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Thomas Hua), und (v) der Revisionsstelle (MAZARS SA).

Die Generalversammlung wählte mit Dr. Patrice P. Jean und Paolo Galfetti zwei neue Mitglied des Verwaltungsrats.

Dr. Patrice P. Jean ist Vorsitzende der "Life Sciences Practice" bei Hughes Hubbard & Reed, einer internationalen Anwaltskanzlei mit Sitz in New York City. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung führender und neu gegründeter Pharma-, Chemie- und Biotechnologieunternehmen in allen Bereichen des Patentrechts, einschliesslich der Durchsetzung und Verteidigung von Patentrechten, den zugrundeliegenden massgeblichen Technologien und Innovationen. Dr. Jean schloss ihr Biochemiestudium an der Xavier University of Louisiana mit summa cum laude ab und promovierte in Molekularbiologie an der Princeton University. Sie absolvierte die Columbia University School of Law im Jahr 2002, wo sie Chefredakteurin der "Columbia Science & Technology Law Review" war. Dr. Jean ist derzeit Vizepräsident der "New York Intellectual Property Law Education Foundation" und Vorstandsmitglied der "New York Intellectual Property Law Association".

Paolo Galfetti ist der Chief Executive Officer von APR Applied Pharma Research S.A. (APR). Nach dem kürzlich unterzeichneten verbindlichen Term Sheet zwischen Relief und APR ist APR berechtigt, einen Kandidaten für den Verwaltungsrat von Relief zu ernennen. Herr Galfetti verfügt über mehr als zwanzig Jahre Managementerfahrung im Pharmasektor, unter anderem in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, operatives strategisches Management, klinische Forschung sowie Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Er kam 1995 als Leiter der Abteilung Lizenzierung und Geschäftsentwicklung zu APR und wurde 2002 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Unter seiner Führung hat APR sein erstes Produkt auf den Markt gebracht und eine umfangreiche Pipeline von Produktkandidaten entwickelt. Er war Gründungspartner, CEO und Vorstandsmitglied der Institute for Pharmacokinetic and Analytical Studies AG (IPAS), einer schweizerischen Auftragsforschungsorganisation ("contract research organzsation", CRO), sowie CEO und Vorstandsmitglied von Farma Resa s.r.l., einem italienischen CRO. Herr Galfetti ist "Chartered Financial Analyst" (CFA) und hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Handelsuniversität Bocconi, Mailand, Italien. Er ist Mitglied mehrerer Pharma-Lizenz-Gesellschaften.

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn .

