Zu den neuesten deutschen Einhörnern gehören Gorillas, Lilium, Personio, Signavio und Mambu GP Bullhound, das weltweit agierende M&A-Beratungs- und Tech-Investitionsunternehmen, veröffentlicht heute seinen alljährlichen Titans of Tech Report, diesmal unter dem Titel "Titans of Tech - Pandemic Proof", der die Wachstumstrends der europäischen Tech-Branche aufzeigt. Der "Titans of Tech"-Report 2021 dokumentiert ein Rekordjahr des Wertzuwachses ...

