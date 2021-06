Roche erhält FDA-Notzulassung für PCR-Covid-Test Vontobel rechnet dank Digitalkunden mit höherem H1-Gewinn gg Vj Deutsche Bank erwartet GB-Frischlinge zurück im Büro: Insider Sparkasse lockt Karriere-Bankerinnen mit Teilzeit-Chef-Angebot Nach Audi strebt auch Daimler einen schnelleren Umstieg auf die Elektromobilität an als bisher vorgesehen. Der vor zwei Jahren beschlossene Zeitplan eines Ausstiegs aus der Verbrennertechnologie bis zum Jahr 2039 sei inzwischen das "konservativste Szenario" im Unternehmen, sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius. Daimler schaue sich verschiedene Szenarien an, die progressiver seien, sagte er. Im Laufe des Jahres will der Daimler-Chef ein "Strategie-update" zu dem Thema geben. (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten) Der Münchner Konzern ...

