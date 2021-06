Bonn (ots) - Detlev Louis verfolgt im digitalen Dialogmarketing eine konsequente Kundenzentrierung. Dazu setzt das Unternehmen auf eine umfangreiche Erschließung aller Kundendaten sowie eine automatisierte, individualisierte Kommunikation.Detlev Louis war auch in der Vergangenheit im Marketing innovativ aufgestellt und das sowohl im Print- als auch im Onlinebereich. Allerdings fehlte es hier an Prozessen, die es dem Unternehmen ermöglichten, eine zentralisierte und kanalübergreifende Ansicht auf die Kundendaten zu erhalten. Es musste eine Grundlage für Marketing Automation geschaffen werden, um Selektionen und Analysen je nach Marketing Maßnahme durchführen zu können. Benötigte Daten mussten allerdings in der IT angefragt werden, sodass oftmals eine längere Wartezeit in Kauf genommen werden musste, bis die finale Selektion zur Verfügung stand. Dies machte schnelles, flexibles und zeitnahes Reagieren sowie Ad-Hoc Selektionen nahezu unmöglich.Selbstständige Durchführung individualisierter Marketing KampagnenUm die Wartezeit zwischen Kampagnenplanung und -exekution zu verkürzen, setzt Detlev Louis auf eine integrierte Lösung aus artegic ELAINE und Apteco FastStats. Dadurch erhält das Marketing Team eine zentralisierte und kanalübergreifende Ansicht auf die Kundendaten.Die Lösung befähigt das Marketing Team, selbstständig Selektionen und Analysen in Apteco FastStats durchzuführen und diese automatisiert in individualisierten Marketing Kampagnen in artegic ELAINE zu nutzen.Das Marketing Team ist nun beispielsweise in der Lage ...- ... geplante Folgekäufe vorherzusagen und dem Kunden individualisierte Angebote zu diesen zu machen.- ... Erfolgsbewertungen der einzelnen Filialen zu ermitteln und Kampagnen lokal auszusteuern.- ... RFM-Analysen der Kundenkarteninhaber durchzuführen und Kampagnen für einzelne Segmente auszusteuern.Ein Beispiel für eine aktuelle Marketing Automation bei Detlev Louis ist eine Kampagne für Helmkäufer. Über Apteco FastStats wird die Information über den Kauf eines Helmes an artegic ELAINE übergeben und eine Kampagne wird automatisiert ausgesteuert. Je nach Kategorie des erworbenen Helmes (insgesamt drei Kategorien) wird ein Mailing mit passenden Zusatzprodukten ausgespielt. Mit dieser Kampagne erzielt das Handelsunternehmen eine Öffnungsrate von 53% und eine Klickrate von 10% (unique).Höhere Kundenzufriedenheit, schnelle ReaktionenIm Ergebnis kann Detlev Louis nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern sondern durch die Zeitersparnis in Kampagnenplanung und Durchführung auch schneller auf Marktpotenziale reagieren."Durch die integrierte Lösung aus artegic ELAINE und Apteco FastStats kann mein Team innerhalb weniger Minuten Selektionen erstellen und automatisiert für Kampagnen verwenden. Dadurch sparen wir Zeit, verringern die Abhängigkeit von der IT und können schneller auf Marktpotenziale reagieren." so Björn Ahlers, Leiter Kommunikationsentwicklung, Detlev Louis.Case Study zum Download verfügbarDie vollständige Case Study ist zum Download verfügbar unter https://www.artegic.com/de/case-study-detlev-louisÜber Detlev LouisDie Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH ist Europas größtes Handelsunternehmen für Motorradbekleidung und -zubehör. Neben dem leistungsfähigen Logistikzentrum in Hamburg gehören über 80 Filialen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz sowie neun Onlineshops in fünf Sprachen zum Unternehmen.artegic AG - Technology for Marketing Engineering! Wir befähigen ambitionierte Marketing Teams jeden Tag zu glänzen!artegic richtet sich an Marketer, die nicht zufrieden sind mit der Customer Experience und den Resultaten ihres aktuellen Marketings und die heute mit modernen Mitteln mehr erreichen wollen: Mit individuellen, Use-Case-basierten Lösungen, erprobt bei führenden Unternehmen. Für einen schnelleren Weg zu messbaren Beiträgen zum Geschäftserfolg. artegic hat über 15 Jahre Erfahrung und Know-how in Marketing Technologie, IT-Integration, -Betrieb und Best-Practise für digitales Dialogmarketing.artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.Mit 80 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Realtime Marketing Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. Mehrfach wurde die Lösung von der Fachpresse ausgezeichnet u.a. zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, ING, Cosmos Direkt, Web.de, und DHL zählen zu den Kunden von artegic.Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Mobile Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und ISO/IEC 27018 compliant. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61233/4946967