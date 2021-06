- Die Aktien in Asien starten schwächer in die neue Woche. Der S&P/ASX 200 fällt um 1,6%, der Kospi gibt um 1 % nach, während der Nikkei um über 3% an Wert verliert. Die Indizes aus China schwächeln ebenfalls. Die Rückgänge kommen, nachdem die US-Indizes am Freitag stark gefallen sind. - Die DE30-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin. - Laut dem Telegraph ist es unwahrscheinlich, dass Großbritannien die Pandemie-Beschränkungen aufhebt, bevor die 4-wöchige Verlängerung ...

