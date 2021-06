Die Bären liegen 1:0 vorn. Aber noch ist nicht entschieden, ob am Ende des Tages die Bullen oder die Bären das Kommando bei Covestro ISIN: DE0006062144 übernehmen werden. Mit einem blitzsauberen Konter haben die Bären am Freitag in letzter Minute die Unterstützung auf Xetra durchbrochen und gingen damit mit einem Tor Vorsprung ins Wochenende. Jetzt muss man schauen, ob die Bullen über das Wochenende neue Kräfte sammeln können, um den Kurs nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...