Das Industrial IoT Maturity Model ist ein Leitfaden, der Maschinenbauern dabei hilft, den nächsten Schritt in Richtung IIoT beziehungsweise Industrie 4.0 zu gehen. Welche 5 Phasen dabei durchlaufen werden. Das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things/IIoT) bezieht sich auf die Nutzung des IoT in industriellen Anwendungen. Es konzentriert sich auf verschiedene Technologien wie M2M-Kommunikation, Big Data, maschinelles Lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...