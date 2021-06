Der Amazon Prime Day ist gestartet. Bis zum 22. Juni, Punkt Mitternacht, gibt es für die Kunden Angebote en masse. Für Amazon ist der Prime Day immens wichtig, spült es dem Konzern doch viele Milliarden Dollar in die Kasse. In Deutschland droht allerdings ein holpriges Shopping-Event. Grund dafür ist der Verdi-Plan.Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten in sieben deutschen Versandzentren des US-Konzerns Amazon dazu aufgerufen, von Montag bis Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Es handelt es sich ...

