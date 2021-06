Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Ein Mann mit Sense und schwarzem Kapuzenmantel: So wird der Tod ja immer gern dargestellt. Doch dann kam im vergangenen Jahr Autorin Karen Elste und machte aus ihm einen für eine Jenseitsagentur arbeitenden Übergangsmanager mit Anzug und Tablet. In der Fortsetzung der humorvollen Hörbuchreihe schickt sie nun eine Frau ins Rennen. Mario Hattwig mit unserem Audible Original Hörbuch-Tipp "Die Übergangsmanagerin: Der Tod steht ihr gut" von Karen Elste.Sprecher: Flache Hierarchien, bequeme Arbeitskleidung und die neueste Technik: Damit hat sich Fine vom Leiter der Jenseitsagentur ködern lassen und ist Übergangsmanagerin geworden. Warum der Job so unbeliebt ist und es kaum noch Nachwuchs gibt, wird ihr aber schnell klar.O-Ton 1 (Übergangsmanagerin, 15 Sek.): "Gehen Sie weg! Ich hab Angst vor dem Tod!" "Angst vor mir?" "Es fällt mir sehr schwer, das jetzt nicht persönlich zu nehmen." Fine verschränkt die Arme vor der Brust. Seltsamerweise schmerzt es sie wirklich, dass jemand Angst vor ihr hat. Was kann sie denn dafür, dass Menschen sterben müssen?Sprecher: Viel schwerer macht Fine allerdings zu schaffen, dass sie als Frau im neuen Job nicht richtig ernst genommen wird - selbst von den toten Geschlechtsgenossinnen nicht:O-Ton 2 (Übergangsmanagerin, 14 Sek.): "Sie sind Übergangsmanagerin?" Sie betont die letzte Silbe verständnislos und Fine rollt mit den Augen. Eine Sicherung brennt in ihr durch. "Ja, ich bin eine Frau und Ja, ich bin der Tod."Sprecher: Manche weigern sich auch einfach, dem Tod ins Auge zu schauen, wenn sie abgeholt werden.O-Ton 3 (Übergangsmanagerin, 27 Sek.): "Und Sie sind wer?" Der Ton ist so beißend, dass Fine nach Luft schnappt. "Ich ... äh ..." "Und warum können Sie mich sehen? Sind Sie eine dieser Eso-Spinnerinnen? Geisterjäger? Haben sie irgendwo eines dieser komischen lauten Gerätschaften, mit dem sie mit mir kommunizieren wollen? Oder sind Sie einfach nur verrückt?" "Ich bin Fine, Ihre ... äh, Übergangsmanagerin, ich komme, um Sie ... also, um Ihnen Ihren jährlichen Allerseelenübertritt anzubieten", stottert Fine."Sprecher: Besonders anstrengend ist beispielsweise auch der Stalker, für den ein "Nein" von Frauen immer noch ein "Ja" bedeutet oder der "Spinner", der ihr vor seinem Abgang unbedingt noch ein großes Geheimnis anvertrauen will.O-Ton 4 (Übergangsmanagerin, 20 Sek.): "Na, unsere Erde. Sie ist flach." "Bitte was ist die Erde?", fragt Fine verblüfft und richtet sich sehr gerade auf. "Dann wissen Sie es gar nicht? Na ..." Er mustert sie noch einmal. Diesmal nachsichtig. Fine weiß, was er denkt: Das kann die Jenseitshostess ja auch nicht wissen.Sprecher: Nach und nach setzt sie sich aber immer besser durch - sogar bei denen, die standhaft leugnen, dass ihre Zeit längst abgelaufen ist.O-Ton 5 (Übergangsmanagerin, 26 Sek.): "Ach, erzählen Sie doch nicht so einen Blödsinn. Ich bin genauso wenig tot wie Sie. Ich erlebe eine Astralreise und vielleicht sind Sie...", jetzt mustert sie Fine eingehend, "...vielleicht sind Sie ein Teil meiner Persönlichkeit, mit der ich mich auseinandersetzen muss." Fine merkt, dass sie kurz davor ist, die Beherrschung zu verlieren. "Sie sind tot. Verstehen Sie? Durchsichtig, Astralleib und tot." "Tot, tot, tot."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mal wieder lange und richtig laut lachen wollen, dann ist "Die Übergangsmanagerin: Der Tod steht ihr gut" von Karen Elste genau das richtige Hörbuch für Sie. Das gibt es ab sofort nur bei Audible. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4947018