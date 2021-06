Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Kurz nach Sitzungsbeginn stand der ATX mit Abschlägen von 1,32 Prozent bei 3.388,85 Punkten. Der heimische Leitindex steuert damit bereits auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Vor dem Wochenende war er um mehr als 2 Prozent leichter aus dem Handel gegangen.Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zum Handelsauftakt, ...

