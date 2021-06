Der Euro tendierte am Montag in der Früh weiterhin unter der Marke von 1,19 US-Dollar. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1878 Dollar gehandelt, was nur marginal über dem Niveau vom vergangenen Freitag bei 1,1876 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1898 Dollar festgesetzt.Bereits seit Mitte der Vorwoche steht der Euro unter ...

