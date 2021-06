Essen (ots) - Die Hochschulperle Übergänge in Zeiten der Pandemie des Stifterverbandes geht im Juni an die FOM Hochschule. Ausgezeichnet wird das Sonderprogramm "Study into the job" der privaten Hochschule, die deutschlandweit berufsbegleitende Bachelor- und Master-Studiengänge anbietet. Das Programm ermöglicht es Abiturienten ausnahmsweise, ein duales Bachelor-Studium zu beginnen, auch wenn sie noch keinen Ausbildungsplatz, kein Volontariat, Traineeship oder Praktikum gefunden haben, und unterstützt sie bei der Stellensuche.Während der Corona-Pandemie haben die Unternehmen in Deutschland die Zahl ihrer Lehrstellen zum Teil deutlich reduziert. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2020 fast zehn Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als noch im Jahr zuvor. Das macht die Suche nach einem Ausbildungsplatz derzeit besonders schwierig. Im "Study into the job"-Programm bietet die FOM Hochschule unter anderem Bewerbungstrainings an, stellt Kontakte zu Unternehmen und Personalverantwortlichen her und gibt Einblicke in unterschiedliche Abteilungen innerhalb eines Betriebes.Parallel dazu können die Schulabgänger bereits ihr Studium aufnehmen und verlieren so keine Zeit. Sobald sie dann einen Ausbildungsplatz gefunden haben, wechseln sie automatisch in das reguläre duale Bachelor-Studium. Da der Bachelor in der Regel 3,5 Jahre dauert, eine Lehre aber meist nur 2,5 Jahre, passen sich Lehre und duales Studium zeitlich sogar einander an."In der Pandemie-Zeit das Abitur abzulegen, ist für Schülerinnen und Schüler ohnehin eine große Herausforderung", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung. "Wenn sie ihren Abschluss schließlich in der Tasche haben, wartet mit dem Übergang ins Studien- oder Berufsleben bereits die nächste Hürde. Die FOM Hochschule hat hierfür eine flexible Lösung entwickelt, die vorbildhaft ist."Mehr Informationen zum Sonderprogramm "Study into the job" der FOM Hochschule: https://www.fom.de/studyintothejobWas ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. Im Jahr 2021 sucht der Stifterverband Projekte zum Thema Übergänge in Zeiten der Pandemie. Sowohl Studienbeginn als auch Studienabschluss und Berufseinstieg sind derzeit eine besondere Herausforderung. Viele Hochschulen haben dafür originelle und neue Angebote entwickelt. Der Stifterverband will diese Initiativen und Ideen mit der Hochschulperle des Monats überregional sichtbar zu machen und andere Hochschulen inspirieren.www.hochschulperle.dePressekontakt:Sascha RödelStifterverbandT 030 322982-305presse@stifterverband.deThomas KirschmeierFOM HochschuleT 0201 81004-462thomas.kirschmeier@fom.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/4947083