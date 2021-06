Der SMI verliert gegen 9,15 Uhr 0,35 Prozent auf 11'899,77 Punkte.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Start in die neue Handelswoche leicht abwärts. Der Leitindex SMI verbucht damit nach den Verlusten am Freitag weitere Abschläge. Vor dem Wochenende hatte der grosse Verfall an den Terminmärkten für einen Richtungswechsel gesorgt. Das war so allerdings auch von vielen Marktteilnehmern erwartet worden, da der Markt nach dem jüngsten Lauf als überkauft...

