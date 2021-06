Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG



Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.06.2021

Kursziel: 47,40 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Die EQS Group setzt das anorganische Wachstum durch die Übernahme der Business Keeper GmbH fort; kurz- und mittelfristige Guidance angehoben; Kursziel auf 47,35 EUR (bisher: 40,40 EUR) erhöht; Rating: KAUFEN

Am 11.06.2021 hat die EQS Group AG die Übernahme der Business Keeper GmbH gemeldet. Die Business Keeper GmbH ist ein SaaS-Anbieter für Whistleblowing und Compliance-Lösungen und betreut europaweit über 300 Kunden, darunter 16 DAX-Konzerne. Im Jahr 2020 erzielte die Business Keeper GmbH einen Umsatz in Höhe von 8,9 Mio. EUR (VJ: 8,2 Mio. EUR) sowie ein EBITDA in Höhe von 0,5 Mio. EUR (VJ: 1,8 Mio. EUR). Bis zur Übernahme war die Business Keeper GmbH der stärkste Wettbewerber der EQS Group im Bereich Hinweisgebersysteme in Deutschland. Durch den Erwerb setzt die EQS das anorganische Wachstum weiter fort und festigt damit die Stellung als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme.



Für den vollständigen Erwerb der Business Keeper GmbH bezahlt die EQS Group in zwei Tranchen einen Nettokaufpreis in Höhe von insgesamt 95 Mio. EUR (97 Mio. EUR abzüglich 2 Mio. EUR Cash). Die erste Tranche in Höhe von 80 Mio. EUR wird im Zuge des Closings im Juli/August 2021 beglichen. Die Transaktion wird sowohl aus Eigenmitteln als auch Fremdmitteln finanziert. Hierfür hat die EQS Group u.a. bereits eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 7,5 % des Grundkapitals durchgeführt. Mit der Platzierung von590.000 neuen Aktien bei institutionellen Investoren wurde ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 22,4 Mio. EUR neu eingeworben. Fremdkapital wird von der Commerzbank München in Form einen Akquisitionsdarlehen bereitgestellt. Insgesamt setzt sich die erste Tranche aus vorhandenen flüssigen Mitteln in Höhe von 10 Mio. EUR, der Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio. EUR sowie aus dem Akquisitionsdarlehen in Höhe von 50 Mio. EUR zusammen. Die zweite Tranche in Höhe von 15 Mio. EUR wird 12 Monate nach dem Closing der Übernahme fällig und laut Vorstand ebenfalls aus Eigen- und Fremdkapital finanziert.



Im Zuge der Akquisition der Business Keeper hat der Vorstand der EQS Group die Guidance und das Mittelfristziel 2025 deutlich angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 wird nunmehr mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 30 % - 40 % (bisher: 20 % - 30 %) und folglich mit Umsatzerlösenzwischen 49 Mio. EUR bis 53 Mio. EUR gerechnet. Im kommenden Geschäftsjahr sollen die Umsätze weiter auf 70 Mio. bis 75 Mio. EUR zulegen. Zusätzlich wurde das das Mittelfristziel, welches bislang bis zum Geschäftsjahr 2025 das Erreichen der Umsatzmarke von 100 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte, auf 130 Mio. EUR erhöht. Zudem plant der Vorstand auf Basis des höheren Umsatzniveaus mit einem EBITDA in einer Spanne von 2 Mio. bis 3 Mio. EUR (bisher: 1 Mio. bis 2 Mio. EUR) im Jahr 2021. Begründet wird diese deutliche Anpassung einerseits durch das gestiegene Umsatzniveau sowie andererseits durch das sich weiter beschleunigendes Kundenwachstum im Bereich Hinweisgebersysteme.



Zusätzlich erhöhte die Gesellschaft, vor dem Hintergrund der Einführung der EU-Whistleblower-Richtlinie im Dezember 2021 und der erwarteten erhöhten Marktdurchdringung, das prognostizierte Kundenwachstum auf 1.750 bis 2.250 Neukunden im Jahr 2021, welche mehrheitlich im Bereich Compliance für den Produktbereich Hinweisgebersysteme akquiriert werden sollten. Bereits heute betreuen die EQS Group und die Business Keeper GmbH insgesamt mehr als 1.200 SaaS-Kunden im Produktbereich Hinweisgebersysteme und erzielen damit ein wiederkehrendes jährliches Auftragsvolumen von rund 20 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der angehobenen Guidance und des neuen Mittelfristziels 2025 passen wir unsere Prognosen für die EQS Group AG an. Auf Basis des sich beschleunigenden Kundenzuwachses und dem daraus resultierenden höheren Umsatzniveaus sowie den zu erwartenden Synergieeffekten prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 51,88 Mio. EUR (bisher: 45,66 Mio. EUR) im Jahr 2021 und in Höhe von 72,83 Mio. EUR (bisher: 57,71 Mio. EUR) im Jahr 2022 sowie 90,30 Mio. EUR im Jahr 2023 (bisher: 73,02 Mio. EUR).



Aufgrund des erhöhten Umsatzniveaus und der hohen Profitabilität der Business Keeper GmbH sowie der unterstellten Margensteigerung in den folgenden Jahren haben wir unsere Ergebnisprognose ebenfalls angehoben. Für das Jahr 2021 erwarten wir nun ein

EBITDA in Höhe von 3,29 Mio. EUR (bisher: 2,29 Mio. EUR), gefolgt von 8,61 Mio. EUR (bisher: 4,94 Mio. EUR) in 2022 und 19,82 Mio. EUR (bisher: 15,16 Mio. EUR) in 2023. Trotz des höheren Umsatzniveaus erwarten wir, dass die EQS Group im laufenden Geschäftsjahr 2021 sowohl beim EBIT als auch beim Nachsteuerergebnis noch jeweils unter dem Break-Even liegen wird. Ab dem kommenden Jahr sollten der Break-Even, mit den erwarteten Umsatz- und Margensteigerungen auf allen Ergebnisebenen erreicht werden.

Durch die Akquisition der Business Keeper setzt die EQS Group die eingeschlagene Strategie, in den nächsten zwei Jahren verstärkt in die Marktdurchdringung und das Kundenwachstum zu investieren, weiter fort. Hauptsächlich mit Blick auf die Einführung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie zum Ende 2021. Vor dem Hintergrund der verstärkten Marktposition als führender Anbieter für SaaS-Lösungen im Bereich Compliance und Investor Relations haben wir unsere Prognosen angehoben.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22598.pdf



