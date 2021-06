Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research steigt die EQS Group AG durch die Akquisition der Business Keeper GmbH zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme auf. Bis zum 6. August solle Vollzug gemeldet werden. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel an und hebt zugleich das Rating an.

Nach Analystenaussage sichere sich EQS aufgrund der erhöhten Cross-Selling-Möglichkeiten auch eine starke Marktposition hinsichtlich der in den nächsten Jahren zu erwartenden weiteren Regulierungen. Im Rahmen angepasster Schätzungen gehe der Analyst zwar davon aus, dass infolge der Übernahme sowie der Investitionen in Marketing und Vertrieb in diesem und im nächsten Geschäftsjahr noch ein negatives Ergebnis ausgewiesen werde. Der Aufwand zum Ausbau der Marktstellung und zur Nutzung der einmaligen Chance auf Gewinnung des immensen Neukundenpotenzials, das sich aus der Ende 2021 in Kraft tretenden EU-Hinweisgeberrichtlinie ergebe, solle sich jedoch kräftig auszahlen. Demnach sehe der Analyst ab 2023 wieder massive Steigerungen auf der Margen- und Ergebnisseite. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 45,50 Euro (zuvor: 33,50 Euro) und hebt zudem das Rating auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.06.2021, 10:25 Uhr)



