Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Fed-Aussagen belasten weiter ++ Indexänderungen in MDax & SDax ++ VW-Tochter Porsche will Batterien produzieren ++ Daimler-Chef drückt auf die Tube

> MÄRKTE & KURSE | Die von der Fed in der letzten Woche angekündigte geldpolitische Wende mit zwei möglichen Zinserhöhungen bis 2023 belastet die Märkte auch zum Wochenauftakt. Am Freitag hatte der Dax deshalb 1,77 % leichter bei 15.448,04 Punkten geschlossen. Auch die US-Indizes notierten im Minus: Der Dow Jones gab zum Wochenschluss 1,6 % auf 33.290,08 Punkte ab, der breiter aufgestellte S&P 500 tendierte 1,3 % leichter bei 4.166,45 Punkten und der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Minus von 0,9 % bei 14.030,38 Punkten. Auch die asiatischen Indizes tendierten am Montagmorgen teils deutlich leichter. So brach der japanische Nikkei-Index um 3,5 % auf 27.948,04 Punkte ein.Erwartungsgemäß belastete dieses Szenario auch den Dax zum Handelsstart. Mit 15.391,50 Punkten eröffnete der deutsche Leitindex heute Morgen zum Wochenauftakt 0,37 % leichter.

Unterdessen kommt es heute im MDax und SDax zu Veränderungen. Der Online-Autohändler Auto1 steigt in den MDax auf und ersetzt dort den Chipzulieferer Siltronic, der in den SDax absteigt. Der Funkmastbetreiber Vantage Towers und der Software-Entwickler Nagarro werden dagegen erstmals im SDax gelistet. Außerdem kehrt der Leasinganbieter Grenke in den SDax zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...