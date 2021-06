München (ots) - Rund 1.500 Teilnehmer beim deutschlandweiten SOLOCharity Ride der McDonald's Kinderhilfe Stiftung radelten für den guten Zweck.Der erste SOLOCharity Ride hatte im vergangenen Jahr alle Erwartungen übertroffen. Daher aktivierte die McDonald's Kinderhilfe Stiftung wieder Freunde und Unterstützer, um im sicheren Abstand, und doch gemeinsam, für Familien schwer kranker Kinder Spenden zu sammeln. Jeder Teilnehmer fuhr seine persönliche Etappe direkt vor der Haustür oder am Urlaubsort; von der gemütlichen Radrunde zur nächsten Eisdiele bis zur 24-Stunden-Tour war alles dabei. Im Vorfeld der Radfahrt hat jeder Teilnehmer im Freundes- oder Kollegenkreis Spenden generiert.Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe: >Wir sind überwältigt vom Einsatz aller Teilnehmer des SOLOCharity Rides. Die Fahrerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr beinahe vervierfacht und der Spendenerlös liegt heute bei 210.000 Euro. Damit können wir Familien unterstützen, die in unseren Ronald McDonald Häusern und Oasen einen Rückzugsort finden, während ihre Kinder in der Klinik behandelt werden. Bei meiner Radtour bin ich gleich mehreren Familien in unserem Trikot begegnet. Es ist wirklich toll, wir radeln alle im Herzen gemeinsam durch Deutschland, um Familien schwer kranker Kinder zu unterstützen. Nach dem Eventtag gingen im Vorjahr noch viele überraschende Spenden ein. Wir danken jedem einzelnen Unterstützer, Fahrer und Spender, für diesen Einsatz!