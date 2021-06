Speyer (ots) - Mit dabei: Ireen Sheer, Bernhard Brink, Anna-Carina Woitschack und Eloy de Jong /Live-Stream bei SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Juni 2021 / Sendung im SWR Fernsehen am 10. Juli 2021Was haben Ireen Sheer, Bernhard Brink, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong und das Technik Museum Speyer gemeinsam? Alle Stars feiern 2021 ihre ganz eigenen Jubiläen - genau wie das 30 Jahre junge Museum. SWR4 und das SWR Fernsehen begehen die Jubiläums-Show vor der spektakulären Kulisse des Publikumsmagneten - mit den Fans zu Hause. SWR4 Rheinland-Pfalz begleitet die Show am Freitag, 25. Juni 2021 ab 20:30 Uhr mit einem Live-Stream. Das SWR Fernsehen sendet das "SWR4 Schlagerfest" am Samstag, 10. Juli 2021 ab 22:15 Uhr. Moderatorin Anna Lena Dörr führt durch die Sendung und entlockt den Schlagerstars in lockeren Gesprächsrunden zwischen den Auftritten so manche spannende Geschichte.Seit der Eröffnung 1991 wurden ausgefallene Exponate ins Technik Museum in Speyer gebracht: vom Jumbojet bis zum Spaceshuttle. Trotz monatelanger Schließungen feiert das Museum seinen 30. Geburtstag ausgelassen - zwar nicht mit großem Publikum vor Ort, dafür mit den Größen des deutschen Schlagers und dem Publikum an den Bildschirmen. Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler steuern dazu ihre ganz eigenen Jubiläen bei.60 Jahre auf der Bühne: Ireen SheerEine einzigartige Karriere begann im Jahr 1961: Mit dem Lied "Now or never" gewann Ireen Sheer ihren ersten Gesangswettbewerb. Von da an ließ sie die Musik nicht mehr los. "Goodbye Mama" bescherte ihr den großen Durchbruch. Es folgten Hit auf Hit, von "Feuer" über "Xanadu" bis "Liebe auf Eis", gemeinsam mit Gilbert Bécaud. Dreimal nahm sie teil am Eurovision Song Contest und begeisterte ganz Europa. Beim "SWR4 Schlagerfest" heißt es nicht "Goodbye" sondern "Hello, Ireen Sheer!".50 Jahre erster Plattenvertrag: Bernhard Brink"Aus Nordhorn. Hier ist er, der Bernhard, der Brink!" Unvergessen sind die Ansagen von Dieter Thomas Heck bei seinen zahlreichen Auftritten in der legendären ZDF-"Hitparade". Bernhard Brink, der Schlagertitan, unterschrieb vor 50 Jahren seinen ersten Plattenvertrag. Seitdem ist er eine feste Größe im deutschen Musikgeschäft. Ein Schlagerfest ohne "BB"? Unvorstellbar!10 Jahre im Showgeschäft: Anna-Carina WoitschackVor genau zehn Jahren begann die Karriere von Anna-Carina Woitschack. 2011 nahm sie an Deutschlands erfolgreichster Casting-Show DSDS teil. Anna-Carina, die aus einer Puppenspielerfamilie stammt, nutzte ihre Chance und begeisterte ein Millionenpublikum. Ob als Solistin oder gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack überzeugt mit Charme und Können.30 Jahre im Showgeschäft: Eloy de Jong1991 wurde Eloy de Jong bei einem Casting für die Boygroup "Caught In The Act" entdeckt. Mit Hits wie "Love Is Everywhere" eroberte die Band ganz Europa. 2018 veröffentlichte der gebürtige Niederländer Eloy sein erstes Solo-Album in deutscher Sprache: "Kopf aus, Herz an". Auf Anhieb erreichte es Platz eins der deutschen Albumcharts. Ein toller Erfolg für den Sänger aus Den Haag.Weitere Informationen und Fotos zum Download: http://swr.li/swr4-schlagerfest-speyer-0710Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.deUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4947210