Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/JPY hat seinen Höhenflug, der seit Jahresbeginn zu verzeichnen war, Anfang Juni gestoppt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seither handle der JPY leicht stärker und notiere aktuell bei ca. 130,30. Das Problem Japans sei die jahrzehntelange Niedrig-, Null- und Negativinflation. Es sei also wesentlich mehr nötig, als die Aussicht auf Beendigung der Pandemie, um eine gewisse Inflationsdynamik zu erzeugen. Die Aussicht auf eine für alle Ewigkeit passiven Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) bleibe für den JPY ein Belastungsfaktor. Im Unterschied zur EZB- und FED-Politik - Amerika habe ja für 2023 zwei Zinsschritte angekündigt - werde Japan wohl auch künftig in seiner Nullzinspolitik gefangen bleiben. Dieses Szenario wirke auf den JPY belastend. Sollte allerdings die Inflationserwartungen in Europa und den USA nicht eintreffen und die Zinsschritte noch weiter in die Zukunft verschoben werden, dann könnte der JPY eine gewisse Dynamik erfahren und Chancen bis in den Bereich um 128,50 bekommen. (21.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...