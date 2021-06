Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anfang Juni haben alle EU-Mitgliedsländer die Krisenhilfen der Europäischen Union (EU) durchgewunken, so die Experten von Union Investment.Nach der Ausgabe von Social Bonds zur Finanzierung von europäischen Arbeitslosenhilfen (SURE) lege die EU-Kommission - stellvertretend für die Europäische Union - nun nach. Am Dienstag habe die Europäische Kommission nun erstmals Mittel zur Finanzierung des Wiederaufbaupakets Next Generation EU (NGEU) am Kapitalmarkt aufgenommen. Die NGEU-Bonds würden sich an institutionelle Investoren, aber auch an Privatanleger richten - Europa rücke am Kapitalmarkt näher an seine Bürgerinnen und Bürger. Bald sollten auch kurzlaufende Anleihen T-Bills und Grüne Anleihen (Green Bonds) folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...