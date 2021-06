FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CREDIT SUISSE INITIATES HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 900 P - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1620 (1440) P - JEFFERIES CUTS SSE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1680 (1690) PENCE - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2600 (2000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES OCADO TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') TARGET 2825(2813)P - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 525 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1430 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RIO TINTO TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5100 PENCE



