Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt setzen sich die Kursverluste vom vergangenen Freitag auch zum Wochenstart fort. Allerdings fallen die Abgaben nur moderat aus und zweitweise hat der SMI sie sogar komplett abgebaut und sich in die Gewinnzone vorgearbeitet. Händler sprechen davon, dass der grosse Verfall an den Terminmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...