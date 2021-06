Berufung stärkt die Beratungsleistung von KKR in eCommerce und digitaler Transformation

KKR unterstützt mit dem dritten Senior Advisor für Technologie seit 2019 zusätzlich die Technologie-Plattform in Europa

Die führende weltweite Investmentgesellschaft KKR meldet heute die Berufung von Ajay Kavan zum Senior Advisor in Europa, die sofort wirksam wird. Ajay Kavan wird in London die gesamteuropäischen Investmentaktivitäten von KKR in der Technologie und bei digitalen Unternehmen unterstützen und die Portfoliounternehmen von KKR beraten. Er wird einen besonderen Fokus auf den Sektor des Internets für Verbraucher im eCommerce und direkt an Verbraucher gerichtete Angebote sowie auf Unternehmen setzen, die größere digitale Transformationsprogramme umsetzen.

In seiner letzten Funktion als CEO von Matches Fashion unterstützte Ajay Kavan das Unternehmen während der Pandemie, stärkte das Führungsteam und verbesserte das Kundenerlebnis, die Technologie und operative Leistung. Vor Matches bekleidete er neun Jahre lang leitende Positionen bei Amazon, darunter VP International Special Projects, VP Amazon Fresh International und VP UK Consumables. Er war für die Einführung von Amazon Fresh in Europa und Asien, die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Einzelhändlern (wie Morrisons in Großbritannien), die Entwicklung der internationalen stationären Ladengeschäfte sowie die Leitung von Amazons Abonnement-Geschäften in der EU verantwortlich und skalierte Geschäftsbereiche von Amazon in verschiedenen Kategorien. Ajay Kavan verfügt über mehr als 20 Jahre Online-Erfahrung und vor seinem Wechsel zu Amazon leitete er die Einführung der Online-Kanäle und Multi-Channel-Funktionen von drei verschiedenen Einzelhandelsunternehmen. Zuvor war er unter anderem als Marketing and Strategy bzw. Multi-Channel Director bei Home Retail Group plc und Kingfisher plc tätig. Ajay Kavan ist überdies Vice Chair bei der britischen Wohltätigkeitsorganisation In Kind Direct, die Konsumgüter an wohltätige Organisationen in der ganzen Welt verteilt.

Die Senior Advisors von KKR verfügen über Führungsqualitäten und tiefe Branchenkenntnis und betreiben Wissensaustausch. Sie helfen bei der Förderung von Wertschöpfung, indem sie den Investmentteams von KKR und auch den Führungskräften, Unternehmern und Managementteams der Portfoliounternehmen von KKR mit Beratung und Best Practices zur Seite stehen. Bereits vor Ajay Kavan waren die TMT Senior Advisors Diego Piacentini im Jahr 2019 und Adam Warby im Jahr 2020 berufen worden.

Tim Franks, Partner und Head of EMEA Consumer Retail bei KKR, Jean-Pierre Saad, Partner und Head of EMEA Technology bei KKR, und Philipp Schaelli, Principal in EMEA Private Equity bei KKR, sagten: "Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, E-Commerce und Entwicklung von direkt an die Verbraucher gerichteten Produkten wird Ajay eine hervorragende Bezugsperson für unsere Führungskräfte und die Managementteams unserer Portfoliounternehmen sein. Er kommt zu einem interessanten Zeitpunkt mit Blick auf Technologie-Investitionsplattform von KKR in Europa, da die Digitalisierung einen hohen Stellenwert auf der strategischen und operativen Agenda aller Unternehmens hat."

Ajay Kavan sagte: "KKR baut enge Beziehungen zu Gründern und Management-Teams auf und unterstützt sie erfolgreich bei der Erzielung einer außerordentlichen Wertschöpfung. KKR arbeitet intensiv am weiteren Ausbau seiner Technologieplattform und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem KKR-Team und den Führungskräften der Portfoliounternehmen von KKR."

KKR hat in den letzten zehn Jahren in mehr als 140 Investments über $25 Mrd. in Technologieunternehmen investiert. Seit Anfang 2020 hat KKR weltweit mehr als 20 Tech-Investitionen im Volumen von mehr als $5 Mrd. durchgeführt. Zu wichtigen aktuellen Technologie-Investitionen für den Raum EMEA zählen Cegid, Exact, Devoteam und Zwift.

Über KKR

KKR ist eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft, die Lösungen für die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Ziel von KKR ist es, attraktive Investitionsrenditen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen ein geduldiges, diszipliniertes Investitionskonzept, beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und unterstützt das Wachstum der Unternehmen, die sich in seinem Portfolio befinden, und das Wachstum der Städte und Gemeinden, in denen diese tätig sind. KKR investiert in Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren. Das Unternehmen verfügt über strategische Partner, die Hedge-Fonds verwalten. Die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Angaben über die Investitionen von KKR schließen möglicherweise die Aktivitäten der Fonds und der im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften ein, an denen KKR beteiligt ist. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

