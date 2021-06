Die Preisrally bei Brent C.O. hat zuletzt etwas an Fahrt verloren.Die Preisrally bei Brent C.O. hat zuletzt etwas an Fahrt verloren. Mit Erreichen des zuletzt an dieser Stelle skizzierten Zielbereiches 74 / 75 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Noch sind diese nicht "bedrohlich", spielen sie sich doch bislang oberhalb von 70 US-Dollar ab. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Brent C.O. ...

