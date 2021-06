Wien (www.anleihencheck.de) - Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal so stark gewachsen wie keine andere der G20-Nationen, mit Ausnahme der Wirtschaft Chinas, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Mit einer Jahresrate von 7% habe die Wirtschaft in den ersten drei Monaten stärker expandiert als von Analysten geschätzt. Vor allem der Binnenkonsum und das Produzierende Gewerbe hätten dazu beigetragen und diese wiederum sei stark durch höhere Staatsausgaben und Kreditwachstum angetrieben worden. Allerdings seien alle diese starken Wachstumszahlen Lira-basiert und würden damit eine bessere Situation vorgaukeln als sie real existiere. So liege die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Dollar gerechnet rund 40% niedriger als 2013. Die türkische Währung sei Ende Mai übrigens auf ein neues Rekordtief gefallen, nachdem Präsident Erdogan zwei weitere hochrangige Mitglieder der Notenbank entlassen und sich für Zinssenkungen binnen der nächsten zwei Monate ausgesprochen habe. ...

