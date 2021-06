Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Achiko AG (ISIN CH0522213468/ WKN A2P67W) (SWX:ACHI) ("Achiko", das "Unternehmen") hat die Vereinbarung über eine nachrangige Wandelanleihe in der Höhe von CHF 900'000 vom 8. März 2021 erfolgreich auf CHF 1'650'000 ausgedehnt, so die Achiko AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...