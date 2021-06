BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat die Politik zu wichtigen politischen Weichenstellungen aufgefordert. 2021 sei ein "Jahr der Entscheidungen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Montag in Berlin in einem kurzen Statement zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung "Tag der Industrie 2021".

Er nannte die Energiewende und die Digitalisierung. Wirtschaftliches Wachstum und nachhaltige Entwicklung müssten zusammengebracht werden, sagte Russwurm mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst und die neue Bundesregierung.

Am Dienstag werden beim Tag der Industrie unter anderem Reden von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie der Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen erwartet - Finanzminister Olaf Scholz, CDU-Chef Armin Laschet und Grünen-Chefin Annalena Baerbock./hoe/DP/jha